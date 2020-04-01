С 1 апреля в Узбекистане временно запрещены индивидуальные благотворительные акции по помощи уязвимым категориям граждан. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщает gazeta.uz.

В заявлении комиссии приветствуется стремление большого числа граждан помочь нуждающимся, в частности, малообеспеченным семьям, одиноким пожилым и людям с инвалидностью: «На фоне борьбы с коронавирусом многие граждане и ряд общественных организаций, проявляя личную инициативу, организуют разные благотворительные акции».

В то же время, говорится в заявлении, такие акции увеличивают риск широкого распространения коронавируса среди населения. Кроме того, подчеркивается, что по всему миру пожилые входят в основную группу риска смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, можно отметить, что индивидуальные благотворительные акции, организуемые в обход правил санитарии и гигиены, а также требований карантина, подвергают жизнь населения, особенно пожилых людей, серьезному риску», — подчеркивается в заявлении.

Помочь нуждающимся можно через специальный фонд и центр помощи при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

Согласно заявлению комиссии, распространенному пресс-службой правительства, благотворительные акции будут осуществляться централизованно. Такое решение принято на основе мнений специалистов и с учетом деятельности Центра координации благотворительных пожертвований при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

Как будет осуществляться помощь?

·Центр координации пожертвований откроет в Ташкенте павильон на территории Узэкспоцентра. Такой же механизм будет внедрен во всех регионах Узбекистана.

·Территориальные подразделения Министерства махалли и семьи будут предоставлять информацию о нуждающихся семьях, одиноких пожилых, лицах с инвалидностью и других нуждающихся гражданах в центры координации пожертвований в каждой регионе.

·Благотворительная помощь физических и юридических лиц через центры пожертвований будет проверяться на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и со строгим соблюдением условий карантина (в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты) будет доставляться нуждающимся.

·Представители негосударственных некоммерческих организаций, жертвователи и добровольцы (волонтеры), желающие участвовать в этом процессе и лично доставить благотворительную помощь нуждающимся, приглашаются к участию в этой работе.

·Информация об оказанной помощи будет регулярно представляться общественности.

·Денежные средства рекомендуется переводить в общественный фонд «Меҳр-шафқат ва саломатлик».