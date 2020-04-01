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  • 1 апрель 2020 16:29
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Моше­нники начали «сбор» данных о желающих вернуться из России и составляют «списки» пассажиров

Согласно информационному сообщению Посольства Узбекистана в России, в социальных сетях и среди находящихся в России граждан Узбекистана распространяются слухи о якобы запланированных чартерных рейсах в Узбекистан на ближайшие дни. Моше­нники начали «сбор» данных о желающих вернуться и составляют «списки» пассажиров.

 

Моше­нники начали «сбор» данных о желающих вернуться из России и составляют «списки» пассажиров

  

В документе посольство убедительно просит не верить подобным слухам и не распространять их.   С  30 марта по 20 апреля 2020 года все аэропорты Республики Узбекистан приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиасообщение.

 

Посольство Узбекистана в России рекомендует соотечественникам, имеющим возможность остаться в России, без острой необходимости не выезжать из мест временного/постоянного проживания, во избежание новых заражений коронавирусом и распространения болезни. Призывает сограждан соблюдать правила страны пребывания по борьбе с коронавирусом, не посещать места массового скопления людей, особенно аэропортов, отложить все свои поездки, минимизировать все контакты, придерживаться требования  гигиены.

 

Всем желающим гражданам Республики Узбек­истан вернуться домой рекомендуется перейти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZRBcqDzpl3Kt1PfGMz5jtfFnycFzWdpCvJ-V9he21MXqxYQ/viewform?usp=pp_url и заполнить форму для регистрации.

 

Информация о чартерных рейсах будет размещена в Telegram канале https://t.me/UzKoRusCharts.

Посольство повторно просит находящихся в России соотечественников не верить распространяемым мошенниками слухам, игнорировать предложения о покупке авиабилетов на чартеры через банковские переводы, сохранять спокойствие и следить за новостями в официальных электронных ресурсах:

 

Веб-сайт: uzembassy.ru

Facebook: @UzEmbassy.ru

Instagram: UzEmbassyRussia


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