» » » В МВД рассказали, какие ограничительные меры приняты для поддержания карантина
﻿
  • 1 апрель 2020 16:14
  • 87

В МВД рассказали, какие ограничительные меры приняты для поддержания карантина

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте рассказал, какие ограничительные меры были приняты в Узбекистане для поддержания карантина

 

В МВД рассказали, какие ограничительные меры приняты для поддержания карантина

  

Во-первых, по его словам, гражданам не рекомендуется выходить на улицы без крайней необходимости.

 
"Патрульные службы в Ташкенте, Нукусе и областных центрах имеют право остановить и спросить вас, почему вы находитесь на улице. Если они поймут, что у вас нет веских причин, то предупредят вас о нарушении и отправят домой", – подчеркнул он.

 

Во-вторых, нельзя собираться более трех человек, если это не близкие родственники. Близкие родственники – это родители, братья-сёстры, супруги и дети.

 

В-третьих, нельзя ездить на своём личном транспортном средстве без специального разрешения.


В-четвёртых, нельзя находиться на улице или в автомобиле без медицинской маски.


Нарушители правила карантина привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности.

 

"Штраф установлен в размере от 1 миллиона 100 тысяч сумов до 11 миллионов сумов, в зависимости от степени тяжести нарушения. Если ваши действия повлекли серьёзные последствия, вы можете быть подвергнуты судебному преследованию по пункту 1 статьи 257 Уголовного кодекса с лишением свободы на срок до пяти лет. Если ваши действия повлекут за собой смерть человека – наказание составит до 10 лет лишения свободы", – сказал Шохрух Гиясов.

 


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане увеличена ответственность за несоблюдение карантина

В Узбекистане увеличена ответственность за несоблюдение карантина

Новости Узбекистана
﻿
90 узбекистанцев нарушили правила карантина

90 узбекистанцев нарушили правила карантина

Новости Узбекистана
﻿
Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Новости Узбекистана
﻿
От сбежавших из карантина граждан пострадали их родственники

От сбежавших из карантина граждан пострадали их родственники

Новости Узбекистана
﻿
За незаконное использование беспилотников ужесточена ответственность

За незаконное использование беспилотников ужесточена ответственность

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика