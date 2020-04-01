В МВД рассказали, какие ограничительные меры приняты для поддержания карантина

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте рассказал, какие ограничительные меры были приняты в Узбекистане для поддержания карантина

Во-первых, по его словам, гражданам не рекомендуется выходить на улицы без крайней необходимости.

"Патрульные службы в Ташкенте, Нукусе и областных центрах имеют право остановить и спросить вас, почему вы находитесь на улице. Если они поймут, что у вас нет веских причин, то предупредят вас о нарушении и отправят домой", – подчеркнул он.

Во-вторых, нельзя собираться более трех человек, если это не близкие родственники. Близкие родственники – это родители, братья-сёстры, супруги и дети.

В-третьих, нельзя ездить на своём личном транспортном средстве без специального разрешения.





В-четвёртых, нельзя находиться на улице или в автомобиле без медицинской маски.





Нарушители правила карантина привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности.

"Штраф установлен в размере от 1 миллиона 100 тысяч сумов до 11 миллионов сумов, в зависимости от степени тяжести нарушения. Если ваши действия повлекли серьёзные последствия, вы можете быть подвергнуты судебному преследованию по пункту 1 статьи 257 Уголовного кодекса с лишением свободы на срок до пяти лет. Если ваши действия повлекут за собой смерть человека – наказание составит до 10 лет лишения свободы", – сказал Шохрух Гиясов.