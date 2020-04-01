В МВД рассказали, какие ограничительные меры приняты для поддержания карантина

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте рассказал, какие ограничительные меры были приняты в Узбекистане для поддержания карантина
Во-первых, по его словам, гражданам не рекомендуется выходить на улицы без крайней необходимости.
Во-вторых, нельзя собираться более трех человек, если это не близкие родственники. Близкие родственники – это родители, братья-сёстры, супруги и дети.
В-третьих, нельзя ездить на своём личном транспортном средстве без специального разрешения.
В-четвёртых, нельзя находиться на улице или в автомобиле без медицинской маски.
Нарушители правила карантина привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности.