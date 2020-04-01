Озвучена сумма штрафа за передвижение без стикеров

Как уже сообщалось, с 30 марта во время карантина движение автомашин без специального разрешения остановлено.

Для граждан, которые, нарушая установленный порядок, ставят под риск жизнь и здоровье себя и своих близких, объявлены штрафы. Передвижение без специального разрешения по улицам на автомашинах считается нарушением правил борьбы с эпидемиями.

Нарушение правил борьбы с эпидемиями обойдётся гражданам в сумму от 4 млн 460 тысяч до 6 млн 690 тысяч, а должностным лицам — от 6 млн 690 тысяч до 11 млн 150 тысяч сумов.