Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил телеканал "Узбекистан-24".

По данным телеканала, деньги будут направлены на закупку необходимого медицинского оборудования для клиники, строящейся в Зангиатинской районе Ташкенсткой области. Она расположена на 27 гектарах земли, здесь предусмотрена возможность госпитализации до 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средства миллиардера были перечислены в общественный фонд "Милосердие и здоровье Узбекистана" (Мехр-шафкат ва саломатлик). Фонд был создан для оказания финансовой помощи правительству Узбекистана в период борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее Усманов в интервью журналу Forbes сообщил, что он "самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте".