» » » В Узбекистане закрылись кассы, пункты обмена валют и денежных переводов
﻿
  • 31 март 2020 17:17
  • 42

В Узбекистане закрылись кассы, пункты обмена валют и денежных переводов

В Узбекистане закрылись кассы, пункты обмена валют и денежных переводов

Коммерческие банки Узбекистана временно приостанавливают работу своих пунктов, передает UzReport.

 

"С 30 марта приостанавливается работа касс, пунктов обмена валют и международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка (за исключением банковской инфраструктуры, расположенной в зоне таможенной границы, и мобильных касс, установленных для распределения пенсий и пособий населению)", - говорится в сообщении.

 

Это происходит в связи с введением усиленного порядка, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане.

 

Клиентам коммерческих банков рекомендовано пользоваться услугами банка дистанционно с помощью мобильных приложений финансовых учреждений.


Похожие статьи:
﻿
Центробанк Узбекистана рекомендовал ограничить платежи в наличной форме

Центробанк Узбекистана рекомендовал ограничить платежи в наличной форме

Новости Узбекистана
﻿
ЦБ посоветовал ограничить оплату наличными

ЦБ посоветовал ограничить оплату наличными

Новости Узбекистана
﻿
Банки в Узбекистане будут штрафовать за задержку выплат зарплат, переводов и платежей

Банки в Узбекистане будут штрафовать за задержку выплат зарплат, переводов и платежей

Новости Узбекистана
﻿
Официально: в Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную валюту с карты

Официально: в Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную валюту с карты

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
С 1 июля пенсия выдается выездными кассами Народного банка

С 1 июля пенсия выдается выездными кассами Народного банка

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика