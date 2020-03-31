В Узбекистане закрылись кассы, пункты обмена валют и денежных переводов

Коммерческие банки Узбекистана временно приостанавливают работу своих пунктов, передает

"С 30 марта приостанавливается работа касс, пунктов обмена валют и международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка (за исключением банковской инфраструктуры, расположенной в зоне таможенной границы, и мобильных касс, установленных для распределения пенсий и пособий населению)", - говорится в сообщении.

Это происходит в связи с введением усиленного порядка, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане.

Клиентам коммерческих банков рекомендовано пользоваться услугами банка дистанционно с помощью мобильных приложений финансовых учреждений.