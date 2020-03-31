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  • 31 март 2020 17:15
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В Минэнерго Узбекистана объяснили неизбежность повышения тарифов на электроэнергию

В Минэнерго Узбекистана объяснили неизбежность повышения тарифов на электроэнергиюВ Узбекистане реальные расходы на производство электроэнергии до сих пор значительно выше, чем оплата за нее потребителями. Об этом пишет kun.uz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

 

По данным ведомства, на сегодняшний день на производство электроэнергии в киловатт-час расходуется 403 сумов, население платит около 295 сумов за 1 кВт.

 

«Цена электроэнергии для населения, как и десятилетия назад, дотируется государством. Если продолжать так даже уже не десятилетия, а считанные годы, отрасль станет абсолютно нерентабельной, не привлекательной для инвесторов, и, как следствие, может прийти в полный упадок. Допустить этого ни одно цивилизованное общество не может», – отмечают в Минэнерго.

 

Подчеркивается, что приближение оплаты за расходуемую населением электроэнергию к величине ее реальной себестоимости – «процесс закономерный, которым шли все развитые государства, экономический уровень которых служит сегодня примером». Кроме того, повышение тарифов по уровню инфляции – это также абсолютно нормальный процесс для экономически развитых стран.

 

«Однако, влиять на уровень повышения тарифов можно и нужно. Один из современных путей для этого – внедрение государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере электроэнергетики, – считают в министерстве. – Проекты на основе ГЧП позволяют создать конкурентную среду среди инвесторов. А это значит, что участники тендера на победу в проекте дают предложения, основанные на снижении себестоимости своего конечного продукта – электроэнергии. Именно конкуренция дает возможность снижения себестоимости в отличии от государственной монополии».

 

Поэтому Министерством энергетики активно привлекаются крупные инвесторы для проектов строительства и эксплуатации частных электростанций. Одно из условий их участия – указание предельной стоимости вырабатываемой электрической энергии, добавили в пресс-службе.

 

«Частные инвесторы, привнося свой собственный международный опыт, дают стране новые технологии, ресурсосберегающий подход в строительстве и эксплуатации частных электростанций и, как следствие, конкурентные тарифы. И это только одно, безусловно важное, но не единственное, направление современного развития электроэнергетики Узбекистана с целью не только обеспечения безусловной энергобезопасности страны, но и эффективной, социально ориентированной тарифной политики», – заключили в пресс-службе.


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