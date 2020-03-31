В Минэнерго Узбекистана объяснили неизбежность повышения тарифов на электроэнергию

В Узбекистане реальные расходы на производство электроэнергии до сих пор значительно выше, чем оплата за нее потребителями. Об этом пишет kun.uz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

По данным ведомства, на сегодняшний день на производство электроэнергии в киловатт-час расходуется 403 сумов, население платит около 295 сумов за 1 кВт.

«Цена электроэнергии для населения, как и десятилетия назад, дотируется государством. Если продолжать так даже уже не десятилетия, а считанные годы, отрасль станет абсолютно нерентабельной, не привлекательной для инвесторов, и, как следствие, может прийти в полный упадок. Допустить этого ни одно цивилизованное общество не может», – отмечают в Минэнерго.

Подчеркивается, что приближение оплаты за расходуемую населением электроэнергию к величине ее реальной себестоимости – «процесс закономерный, которым шли все развитые государства, экономический уровень которых служит сегодня примером». Кроме того, повышение тарифов по уровню инфляции – это также абсолютно нормальный процесс для экономически развитых стран.

«Однако, влиять на уровень повышения тарифов можно и нужно. Один из современных путей для этого – внедрение государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере электроэнергетики, – считают в министерстве. – Проекты на основе ГЧП позволяют создать конкурентную среду среди инвесторов. А это значит, что участники тендера на победу в проекте дают предложения, основанные на снижении себестоимости своего конечного продукта – электроэнергии. Именно конкуренция дает возможность снижения себестоимости в отличии от государственной монополии».

Поэтому Министерством энергетики активно привлекаются крупные инвесторы для проектов строительства и эксплуатации частных электростанций. Одно из условий их участия – указание предельной стоимости вырабатываемой электрической энергии, добавили в пресс-службе.

«Частные инвесторы, привнося свой собственный международный опыт, дают стране новые технологии, ресурсосберегающий подход в строительстве и эксплуатации частных электростанций и, как следствие, конкурентные тарифы. И это только одно, безусловно важное, но не единственное, направление современного развития электроэнергетики Узбекистана с целью не только обеспечения безусловной энергобезопасности страны, но и эффективной, социально ориентированной тарифной политики», – заключили в пресс-службе.