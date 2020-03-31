При каких обстоятельствах и для чьих автотранспортных средств не требуются специальные разрешения

Опубликован полный список лиц, которым не нужно получать специальные разрешения для передвижения на личных автомобилях, сообщает Podrobno.uz

В список вошли:

1. Служебные машины и личные автотранспортные средства сотрудников медицинских учреждений, системы Министерства здравоохранения — независимо от организационно-правовой формы, организаций медицинско-санитарного и эпидемиологического обслуживания.

2. Служебные автотранспортные средства организаций по производству фармацевтической продукции.

3. Личные автотранспортные средства, направляющиеся или возвращающиеся из медицинских учреждений по обстоятельствам, связанным с неотложной скорой медицинской помощью гражданам (беременность, роды, телесное повреждение, ВИЧ/СПИД, онкологическая помощь, лучевая терапия, гемодиализ, операция, другие обстоятельства, когда есть опасность для жизни человека).

4. Линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, в пределах административной территории, на которой оно зарегистрировано, для оказания курьерских услуг и услуг доставки (без пассажиров). Допускается перевозка пассажиров в случаях опасности для жизни человека или необходимости неотложной медицинской помощи.

5. Служебные автотранспортные средства организаций по оказанию коммунальных услуг (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация, вывоз мусора).

6. Служебные машины и автотранспортные средства сотрудников Администрации Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций.

7. Служебные машины и автотранспортные средства сотрудников органов суда и прокуратуры.

8. Служебные автотранспортные средства АО "Узбекистон темир йўллари", АО Uzbekistan Airways, АО Uzbekistan Airports и предприятия и организации в их системе, а также агентства "Узаэронавигация".

9. Служебные автотранспортные средства руководителей и заместителей руководителей Счётной палаты, Бизнес-омбудсмана, Представителя по правам человека (Омбудсман), Национального центра по правам человека и Торгово-промышленной палаты.

10. Служебные автотранспортные средства руководителей и заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, агентств и других органов государственного и хозяйственного управления.

При этом учтены:

— первые руководители и их заместители министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов государственного и хозяйственного управления;

— руководители министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов государственного и хозяйственного управления Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

11. Автотранспортные средства Центрального банка и его региональных управлений.

12. Автотранспортные средства коммерческих банков.

13. Председатели и их заместители Жокаргы Кенгеса и Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей Ташкента и их заместители.

14. Служебные автотранспортные средства Национальной телерадиокомпании Узбекистана, а также Национального информационного агентства.

15. Служебные автотранспортные средства ГУП «Республика инкассация хизмати».

16. Автотранспортные средства сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

17. Служебный транспорт организаций по оказанию услуг связи, АО «Узбекистон почтаси», АК «Узбектелеком» и её организаций, а также ООО единый интегратор «Узинфоком».

18. Автотранспортные средства категории N1, N2 и N3.

19. Автотранспортные средства категории М2 и М3 автобусных парков в системе АК "Тошшахартрансхизмат".

20. Специальные автотранспортные средства по оказанию ритуальных услуг (исключительно в целях оказания ритуальных услуг).

21. Автотранспортные средства в сопровождении автомобилей дорожно-патрульной службы.

22. Автотранспортные средства, принадлежащие физическим лицам, категории М1, которые поставляют сезонную сельскохозяйственную продукцию (с одним пассажиром).

Примечания:

- Сотрудники организаций, указанных в списке, могут передвигаться на основе копии трудовой книжки и подтверждающего документа с места работы.

Ответственным сотрудникам организаций выдаётся разрешение этими организациями использовать соответствующие личные транспортные средства при исполнении своих обязанностей (для должностных лиц разрешение не требуется).

Разрешение должно содержать номерной знак и другие сведения об автотранспортном средстве. Это разрешение действительно при наличии служебного (военного) удостоверения.

- Сотрудники службы безопасности дорожного движения могут визуально осматривать каждое транспортное средство и спрашивать о направлении и точном пункте назначения транспортного средства.

Пояснение по классификации автотранспортных средств

- Категория М1— автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя не более 8 мест для сидения (простая легкая машина).

- Категория М2— автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т.

- Категория М3— автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т.

- Категория N1— автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

- Категория N2— автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 3,5 т, но не превышает 12 т.

- Категория N3— автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 т.