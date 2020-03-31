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  • 31 март 2020 17:00
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Стала известна причина смерти Равшанбека Юлдашева

Стала известна причина смерти Равшанбека ЮлдашеваПричиной смерти основателя компании Tarona Records, предпринимателя Равшана Джуманазаровича Юлдашева стал сердечный приступ. Он скончался вечером 30 марта в Ташкенте. Похороны запланированы на вторник, сообщает gazeta.uz.

 

Равшан Юлдашев родился 2 апреля 1961 года. Он является отцом певицы Лолы Юлдашевой и бывшим супругом певицы Шахзоды.

 

Tarona Records, созданная в 1997 году, помимо звукозаписывающей студии, работала в направлениях издательства медиапродукции (Tarona Audio), радио и телевидения (была соучредителем телеканала «Марказ ТВ») и занималась проведением концертных мероприятий («Тарона концерт»).


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