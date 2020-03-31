В Узбекистане примут дополнительные меры поддержки населения в период пандемии

Сегодня главе государства было доложено о ходе разработки проекта Указа Президента «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». Об этом сообщает UzReport.

Документ предусматривает очередные льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения.

Президентом ответственным лицам поручено включить в проект указа конкретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспеченных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и предоставлению им дополнительных льгот.

Работа по совершенствованию проекта указа продолжается.