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  • 31 март 2020 10:12
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В Узбекистане примут дополнительные меры поддержки населения в период пандемии

В Узбекистане примут дополнительные меры поддержки населения в период пандемииСегодня главе государства было доложено о ходе разработки проекта Указа Президента «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». Об этом сообщает UzReport.

 

Документ предусматривает очередные льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения.

 

Президентом ответственным лицам поручено включить в проект указа конкретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспеченных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и предоставлению им дополнительных льгот.

 

Работа по совершенствованию проекта указа продолжается.


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