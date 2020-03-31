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  • 31 март 2020 10:04
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Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 158

Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 158На 10:00 31 марта 2020 года число зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 в Узбекистане составляет 158 человек.

 

Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 и составляет 158, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Инфекция выявлена у 2 жителей Намангана, бывших в контакте с пациентом, прибывшим 12 марта из Турции, 2 жителей Навои (мать и ребенок), бывших в контакте со скончавшимся 28 марта пациентом, а также 4 жителей Ташкента, также бывших в контакте с зараженными коронавирусом.



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