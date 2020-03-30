Участники Второй мировой войны получат по 10 млн сумов

Участникам и инвалидам Второй мировой войны будет выплачено по 10 млн сумов. Указ об этом подписал президент.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны».

Указом предусмотрена в связи с празднованием 9 мая Дня Памяти и Почестей и 75-й годовщиной Победы над фашизмом выплата единовременного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 млн сумов.

Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком и региональными властями обеспечить вручение денежного вознаграждения в торжественной обстановке.

В прошлом году сумма вознаграждения участникам и инвалидам войны составляла 7,5 млн сумов.