Можно ли получить трудовой отпуск родителям во время карантина?

В Узбекистане утвердили порядок предоставления трудового отпуска родителям детей дошкольного возраста во время карантина, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

В Министерстве юстиции прошел государственную регистрацию приказ "Об утверждении Временного положения о порядке предоставления ежегодного трудового отпуска родителям учеников младших классов общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных организаций при приостановлении деятельности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений на период действия карантинных мероприятий".

Согласно документу, трудовой отпуск предоставляется родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям) воспитанников детских садов и учащихся 1-4 классов школ в период приостановления деятельности детских садов и школ в период карантина.

При этом, отпуск предоставляется по желанию работника, независимо от графика отпусков (не обязательно проработать 6 месяцев для первого года работы).

Если работник получил трудовой отпуск до приостановления деятельности детского сада или школы, или не желает получать трудовой отпуск, то с его согласия можно сделать следующее:

– временный перевод на дистанционный режим работы, гибкий график работы или работу на дому;

– предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

Работодатель издает приказ в день получения заявления от работника о выходе в трудовой отпуск с указанием даты начала и окончания отпуска.

При невозможности выйти на работу в день окончания трудового отпуска в связи с продолжением карантина в образовательных учреждениях, работник направляет работодателю заявление следующего содержания:

– о получении отпуска без сохранения заработной платы, с указанием срока и начала отпуска;

– о временном переводе на дистанционный режим работы, гибкий график работы или работу на дому.

Работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы с даты, указанной в заявлении, ограничения на максимальный срок, установленные Трудовым кодексом, не применяются в течение карантинного периода.