Водителям, использующим поддельные разрешительные стикеры, придется нести уголовную ответственность. Однако на сегодняшний день МВД не выявило подобных нарушений, сообщает Podrobno.uz.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов ответил на вопрос о том, как будет пресекаться подделка стикеров, на брифинге, состоявшемся сегодня в штабе АИМК. Как заявил автор вопроса, в некоторых городах страны мошенники уже предлагают приобрести у них фальшивые разрешения, заключаются "липовые" договора на перевозку сельхозпродукции.

Подобная деятельность будет преследоваться, пообещал Гиясов. Если органы правопорядка обнаружат фальшивые стикеры, их владельцы будут привлечены по статье 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за изготовление, сбыт или использование поддельных документов.

Однако пресс-секретарь МВД подчеркнул, что к текущему моменту таких фактов не выявлено. Граждан, столкнувшихся с мошенничеством, просят сообщать о нем в правоохранительные ведомства.

Шохрух Гиясов напомнил, что для грузовых автомобилей соответствующих категорий и транспортных средств, предназначенных для перевозки сельскохозяйственной продукции, специальное разрешение не требуется.