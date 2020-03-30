Начало недели будет облачным и дождливым

С 31 марта с выходом южного циклона с юго-восточной части Каспийского моря по Узбекистану ожидается увеличение облачности, местами пройдут дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха составит ночью +7…+12 градусов, днем — +18…+23 градуса.

1 апреля по большей части территории страны сохранится дождливая погода, осадков не ожидается лишь по северным районам. Дневная температура понизится и составит +13…+18 градусов.

2 апреля неустойчивость сохранится по Ташкентской области и областям Ферганской долины в ночные и утренние часы, днем ожидается погода без осадков. Температура ночью будет в пределах +5…+10 градусов, днем — незначительно повысится и составит +15…+20 градусов.

3 апреля по большей части Узбекистана установится погода без осадков, лишь по северу местами возможно пройдут дожди. Температура воздуха ночью ожидается +7…+12 градусов, днем — до +20…+25 градусов, по северу — +15…+20 градусов.

4 апреля по стране ожидается погода без осадков. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что незначительно превысит климатическую норму этих дней.

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