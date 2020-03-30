Как перевести работника на дистанционный режим: новое Положение от Минюста

В Министерстве юстиции прошел государственную регистрацию приказ «Об утверждении Положения о временном порядке перевода работников на работу в дистанционном режиме работы, по гибкому графику работы или на дому в период действия карантинных мер».

Согласно положению, утвержденному приказом, в период карантина работодатель, с согласия работника, может перевести его на дистанционную работу, гибкий график работы или работу на дому.





При этом этим правом пользуются в первую очередь беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и работники с хроническими заболеваниями.





Перевод работника на работу в дистанционном режиме, по гибкому графику работы или на дому оформляется приказом работодателя.

В изменениях к трудовому договору о переводе на дистанционную работу, наряду с другими условиями труда, указывается следующее:





- порядок взаимодействия по электронному документообороту;

- обеспечение работника необходимым оборудованием для работы, установление порядка использования технических средств;

- обеспечение работника средствами связи, использование сети Интернет;

- условия возмещения ущерба в случае повреждения техники, предоставленной работодателем работнику;

- порядок возмещения расходов при использовании работником личного оборудования, технических средств, сети Интернет;

- обязанности работника и работодателя по необходимой охране труда и соблюдению условий труда;

- условия перевода работника на постоянную работу при возникновении производственной потребности.





За работниками, переведенными на этот способ работы, сохраняется право на получение трудового отпуска, временной нетрудоспособности, а также иные права, предусмотренные законодательством и коллективным договором.