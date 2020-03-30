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  • 30 март 2020 11:56
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Как перевести работника на дистанционный режим: новое Положение от Минюста

В Министерстве юстиции прошел государственную регистрацию приказ «Об утверждении Положения о временном порядке перевода работников на работу в дистанционном режиме работы, по гибкому графику работы или на дому в период действия карантинных мер».

 

Как перевести работника на дистанционный режим: новое Положение от Минюста

 

Согласно положению, утвержденному приказом, в период карантина работодатель, с согласия работника, может перевести его на дистанционную работу, гибкий график работы или работу на дому.


При этом этим правом пользуются в первую очередь беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и работники с хроническими заболеваниями.


Перевод работника на работу в дистанционном режиме, по гибкому графику работы или на дому оформляется приказом работодателя.

В изменениях к трудовому договору о переводе на дистанционную работу, наряду с другими условиями труда, указывается следующее:


-  порядок взаимодействия по электронному документообороту;

-  обеспечение работника необходимым оборудованием для работы, установление порядка использования технических средств;

-  обеспечение работника средствами связи, использование сети Интернет;

-  условия возмещения ущерба в случае повреждения техники, предоставленной работодателем работнику;

-  порядок возмещения расходов при использовании работником личного оборудования, технических средств, сети Интернет;

-  обязанности работника и работодателя по необходимой охране труда и соблюдению условий труда;

-  условия перевода работника на постоянную работу при возникновении производственной потребности.


За работниками, переведенными на этот способ работы, сохраняется право на получение трудового отпуска, временной нетрудоспособности, а также иные права, предусмотренные законодательством и коллективным договором.


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