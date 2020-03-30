Свадьба во время карантина завершилась уголовным делом

В Юнусабадском районе Ташкента, несмотря на карантин, провели свадебное мероприятие "Куёв навкар", сообщает Podrobno.uz.

"28 марта в 15:30 было выявлено, что гражданин А.Ш. 1965 года рождения, живущий в Юнусабадском районе Ташкента, несмотря на предупреждения территориального инспектора профилактики и председателя махалли, провел свадебное мероприятие "Куёв навкар" в связи со свадьбой дочери К.Ш. 1998 года рождения. В нем приняли участие его друзья и друзья его зятя А.А. 1997 года рождения", – сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями).

Согласно этой статье, провинившееся лицо, в зависимости от тяжести преступления, наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 11,1 миллиона сумов до 22,3 миллиона сумов), а также ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до пяти лет.

Сегодня утром также стало известно, что у казахстанки, побывавшей на свадьбе в Узбекистане, обнаружили коронавирус.