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  • 30 март 2020 11:18
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Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Как сообщают в Министерстве народного образования, совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана с 30 марта на трех телеканалах начнется трансляция телевизионных уроков. 

 

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

 

В частности, абоненты ООО Uzdigital TV имеют возможность следить за уроками для учащихся 1-4 классов на телеканале National Geographic Wild, для учащихся 5-8 классов – на телеканале Eurosport, а для учащихся 9-11 классов - на телеканале «Охота и рыбалка». 

 

При этом абоненты кабельного и IP-телевидения могут следить за телевизионными уроками и на других каналах. Видеоуроки будут передаваться в эфир в открытом доступе.

 

Видеоуроки также будут демонстрироваться на 4 дополнительных каналах, транслируемых через наземное спутниковое телевидение для отдаленных населенных пунктов. 

 

При возникновении вопросов абоненты могут обратиться к компаниям, оказывающим услуги телевещания.

 

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

 Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков


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