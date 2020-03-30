 Внимание! С 30 марта начнется трансляция уроков

Как сообщают в Министерстве народного образования, совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана с 30 марта на трех телеканалах начнется трансляция телевизионных уроков.

В частности, абоненты ООО Uzdigital TV имеют возможность следить за уроками для учащихся 1-4 классов на телеканале National Geographic Wild, для учащихся 5-8 классов – на телеканале Eurosport, а для учащихся 9-11 классов - на телеканале «Охота и рыбалка».

При этом абоненты кабельного и IP-телевидения могут следить за телевизионными уроками и на других каналах. Видеоуроки будут передаваться в эфир в открытом доступе.

Видеоуроки также будут демонстрироваться на 4 дополнительных каналах, транслируемых через наземное спутниковое телевидение для отдаленных населенных пунктов.

При возникновении вопросов абоненты могут обратиться к компаниям, оказывающим услуги телевещания.