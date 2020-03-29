В Узбекистане с 30 марта вводятся ограничения на передвижение на личном авто. Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.

В частности, с 06:00 часов 30 марта 2020 года до 00:01 часов 20 апреля движение автотранспорта между областями, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, разрешается на основании специальных разрешений (стикеров), выданных центрами государственных услуг.

Эти разрешения предоставляются автотранспортным средствам, закрепленным для осуществления следующих видов деятельности:

·служебные транспортные средства организаций, осуществляющих реализацию продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также личные транспортные средства работников, осуществляющих постоянную трудовую деятельность в этих организациях;

·автотранспортные средства юридических и физических лиц, занимающихся аптечной деятельностью, осуществляющих производство и розничную торговлю санитарно-гигиеническими изделиями (средствами защиты от коронавирусной инфекции и дезинфекции);

·Транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в строительстве больниц и проспектов, возводимых в Верхнечирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкента.

При этом, устанавливается что работники юридических и физических лиц привозятся в Нукус, Ташкент и областные центры автобусами (микроавтобусами) в централизованном порядке.

В то же время, по решению специальной комиссии Республики для передвижения по улицам не требуется специальных разрешений для следующих транспортных средств:

·автотранспортные средства сотрудников дипломатических служб Республики Узбекистан и иностранных государств, а также для членов делегаций международных организаций, прибывших по приглашениям Министерства иностранных дел Республики Узбекистан;

·служебные и специальные автотранспортные средства, принадлежащие организациям, оказывающим коммунальные услуги населению и организациям (газ, электричество, теплоснабжение, холодная вода, водоотведение и другие организации);

·служебные и специальные транспортные средства, принадлежащие организациям, предоставляющим услуги связи, а также для почтовых отправлений "Узбекистон почтаси";

·служебный и специальный автотранспорт, принадлежащий коммерческим банкам;

·служебные и специальные автотранспортные средства предприятий, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги;

·транспортные средства правоохранительных органов, специальных и спасательных предприятий и организаций;

·транспортные средства категорий N1, N2 и N3, а также транспортные средства для перевозки сельскохозяйственной продукции категории M1 (с одним пассажиром);

·автотранспорт хокимов областей, городов и районов, и их заместителей;

·немаршрутные такси, имеющие лицензию на осуществление пассажирских перевозок, (в пределах административной территории, где они зарегистрированы), без пассажиров исключительно в качестве транспорта по доставке (курьерский агент);

·транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;

·личные автотранспортные средства, в экстренных случаях при необходимости получения неотложной медицинской помощи (беременность и роды, в случаях получения телесных повреждений, иные обстоятельства, представляющие угрозу для жизни человека);

·специальные транспортные средства, обслуживающие похоронные мероприятия;

·автотранспортные средства, сопровождаемые автомобилями дорожно-патрульной службы.

Следует отметить, что выдача специальных разрешений для транспортных средств, требующих специальных разрешений (с приложением соответствующих сопроводительных документов), будет начата в соответствующих Центрах Государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан с 09:00 часов 29 марта текущего года.

Передвижение других автотранспортных средств, на основании специального разрешения, выданного Министерством юстиции, разрешается только в связи с деятельностью этих учреждений и организаций. Использование их в личных целях категорически запрещается.