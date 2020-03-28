» » » В Казахстане запустили производство «Cobalt», «Damas», «Labo» и «Malibu»
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  • 28 март 2020 18:06
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В Казахстане запустили производство «Cobalt», «Damas», «Labo» и «Malibu»

В Казахстане запустили производство «Cobalt», «Damas», «Labo» и «Malibu»

28 марта в г.Костанай в Казахстане состоялся запуск производства автомобилей UzAuto Motors - «Cobalt» (ранее Ravon R4), «Damas», «Labo» и «Malibu». Об этом сообщает UzReport.

 

Производство налажено на производственных мощностях ТОО «СарыаркаАвтоПром», где с мая 2017 года уже производились автомобили марки Ravon «Nexia R3».

 

Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Казахстане новыми перспективными моделями, такими как Tracker, Trailblazer и другими моделями.

 

Торжественный запуск конвейера произвели Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, принявший участие на мероприятии из Узбекистана при помощи телемоста, и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

 

На первом этапе объем производства составит 26 тыс. транспортных средств в год и позволит в дальнейшем довести его до 100 тыс. единиц автомобилей. В первый год производства 13 тыс. автомобилей запланировано экспортировать в ряд стран ближнего зарубежья.


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