В новую карантинную зону под Ташкентом поступили 650 пассажиров

Первые 650 человек поступили в новую карантинную зону, построенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области для борьбы с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства строительства Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, первые обитатели карантинного центра — соотечественники, прибывшие из-за рубежа чартерными рейсами 27 марта. По данным Министерства иностранных дел на 24 марта, это были рейсы из Москвы и Дубая.

Ранее сообщалось, что карантинную зону на 10 тысяч мест на площади в 55 га планируется построить за 5 дней. В качестве помещений используются контейнеры, рассчитанные на трех человек. В каждом установлены кондиционер, санузел, душ и телевизор.

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