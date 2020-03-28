» » » В новую карантинную зону под Ташкентом поступили 650 пассажиров
﻿
  • 28 март 2020 18:03
  • 68

В новую карантинную зону под Ташкентом поступили 650 пассажиров

В новую карантинную зону под Ташкентом поступили 650 пассажировПервые 650 человек поступили в новую карантинную зону, построенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области для борьбы с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства строительства Узбекистана.

 

Как отмечается в сообщении, первые обитатели карантинного центра — соотечественники, прибывшие из-за рубежа чартерными рейсами 27 марта. По данным Министерства иностранных дел на 24 марта, это были рейсы из Москвы и Дубая.

 

Ранее сообщалось, что карантинную зону на 10 тысяч мест на площади в 55 га планируется построить за 5 дней. В качестве помещений используются контейнеры, рассчитанные на трех человек. В каждом установлены кондиционер, санузел, душ и телевизор.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Больницу для борьбы с коронавирусом намерены построить за 5 дней

Больницу для борьбы с коронавирусом намерены построить за 5 дней

Новости Узбекистана
﻿
В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

Новости Узбекистана
﻿
«Узбекистон почтаси» вводит новые тарифы на свои услуги

«Узбекистон почтаси» вводит новые тарифы на свои услуги

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Южная Корея намерены создать зону свободной торговли

Узбекистан и Южная Корея намерены создать зону свободной торговли

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Назначен новый пресс-секретарь Президента Республики Узбекистан

Назначен новый пресс-секретарь Президента Республики Узбекистан

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика