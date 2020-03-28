В Узбекистане тесты на коронавирус разрешили проводить частным лабораториям, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на слова руководителя Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете Министров Нурмата Отабекова.

"В республике до 26 марта анализы на коронавирус проводились только в специальных вирусологических лабораториях. Их в республике 16. Однако с 26 марта в стране разрешено проведение исследований на коронавирус в частных лабораториях, если там имеются соответствующие условия. Конечно, для сдачи анализов при себе будет необходимо иметь паспорт, так как вас будут регистрировать. Там запишут ваш телефон и сообщат по нему ответ", – отметил он накануне в ходе брифинга в Ташкенте.

Тестирование на коронавирус, добавил он, делается бесплатно. Результаты анализа можно будет получить в течение суток.

К сожалению, пока не понятно, когда частные лаборатории смогут создать "необходимые условия" для приема желающих сдать тест на коронавирус.

Например, в России тестирование в частных лабораториях запустили с 26 марта. Люди, входящие в группу риска, могут сделать тест бесплатно. К ним относятся те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими. Также сдать анализы нужно тем, у кого проявляются возможные симптомы вируса. Остальные должны будут заплатить примерно 1900 рублей, результат им высылается в течение двух дней на почту.