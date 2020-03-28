ОАЭ поставили в Узбекистан 8 тонн средств медзащиты от коронавируса

Власти Объединенных Арабских Эмиратов поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана, руководитель Центральноазиатской конфедерации ММА Отабек Умаров.

"Сегодня в ташкентский аэропорт спецбортом прибыли более восьми тонн гуманитарного груза, — написал Умаров на своем Telegram-канале. — Выражаю искреннюю признательность правительству ОАЭ за братскую помощь народу Узбекистана в борьбе с пандемией".

Как сообщает Sputnik Узбекистан, в состав груза вошли медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства, предназначенные для борьбы с распространением COVID-19.

"Мы рады знать, что не одиноки в этой борьбе, и особенно ценим поддержку от тех, кто тоже находится на передовой войны с коронавирусом", — отметил Умаров.