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  • 28 март 2020 17:43
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Второй умерший от коронавируса в Узбекистане - врач

Второй умерший от коронавируса в Узбекистане - врачМинистерство здравоохранения Узбекистана сообщило обстоятельства смерти второго пациента, у которого был подтвержден коронавирус.

 

По данным Минздрава, 39-летний мужчина скончался 28 марта, он заразился после контакта с первой пациенткой, прибывшей из Франции.

 

«Выяснилось, что хотя он первоначально знал о своей болезни, сам будучи врачом, несмотря на проводимую в стране просветительскую работу, не обратился к медицинским специалистам, пытался тайком, самостоятельно лечиться дома», — говорится в сообщении.

 

Как отмечает Минздрав, только после осложнения заболевания мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте 26 марта. А 27 марта был переведен в клинику НИИ вирусологии.

 

«Есть один аспект, который волнует всех: сколько людей контактировали с этим пациентом, когда он был дома, и сколько людей, контактировавшие с ним и впоследствии заразившиеся, инициировали других», — говорится в сообщении ведомства.

 

«Почему наши люди до сих пор не понимают, к каким страшным последствиям может привести эта болезнь?!» — задается вопросом пресс-служба Минздрава.

 

Ведомство призывает быть бдительными, оставаться дома и следовать рекомендациям врачей, чтобы предотвратить гибель соотечественников.

 

«Действовать, думая о своей жизни, жизни наших семей и близких — это должно стать для всех нас главной задачей!», — говорится в заявлении Минздрава.


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