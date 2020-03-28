Второй умерший от коронавируса в Узбекистане - врач

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило обстоятельства смерти второго пациента, у которого был подтвержден коронавирус.

По данным Минздрава, 39-летний мужчина скончался 28 марта, он заразился после контакта с первой пациенткой, прибывшей из Франции.

«Выяснилось, что хотя он первоначально знал о своей болезни, сам будучи врачом, несмотря на проводимую в стране просветительскую работу, не обратился к медицинским специалистам, пытался тайком, самостоятельно лечиться дома», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минздрав, только после осложнения заболевания мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте 26 марта. А 27 марта был переведен в клинику НИИ вирусологии.

«Есть один аспект, который волнует всех: сколько людей контактировали с этим пациентом, когда он был дома, и сколько людей, контактировавшие с ним и впоследствии заразившиеся, инициировали других», — говорится в сообщении ведомства.

«Почему наши люди до сих пор не понимают, к каким страшным последствиям может привести эта болезнь?!» — задается вопросом пресс-служба Минздрава.

Ведомство призывает быть бдительными, оставаться дома и следовать рекомендациям врачей, чтобы предотвратить гибель соотечественников.

«Действовать, думая о своей жизни, жизни наших семей и близких — это должно стать для всех нас главной задачей!», — говорится в заявлении Минздрава.