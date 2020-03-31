В Узбекистане в течение месяца сформируют список людей, находящихся в состоянии бедности

Министерство экономики и промышленности Узбекистана преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

За следующий месяц сотрудники нового ведомства и Министерства по поддержке махалли и семьи изучат условия жизни и социальное положение всех соотечественников. На основе этого они сформируют первичные списки представителей социально уязвимых слоев населения и паспорта сходов граждан, сообщает Podrobno.uz.

"Сразу требуется продумать и начать реализовывать меры по оказанию им необходимой помощи. Уже в этом году из Антикризисного фонда министерству выделят 100 миллиардов сумов для финансирования мероприятий по сокращению бедности. Необходимые средства на эти цели в дальнейшем станут закладываться в бюджете", – сообщили в Минфине.

Кроме того, месяц дан на подготовку проекта постановления правительства о привлечении малоимущего и безработного населения, особенно женщин и молодежи, к предпринимательству, повышению их трудовой активности и профессиональному обучению.

В течение 2 месяцев должен быть представлен проект постановления президента о коренном совершенствовании системы управления государственными резервами и механизмах недопущения резкого роста цен.

До 1 октября министерство вместе с другими ведомствами внесет на рассмотрение четыре важнейших документа:

– Концепция социально-экономического развития

– Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года

– Программа сокращения бедности

– Проект постановления главы государства о внедрении минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума во всех регионах с 2021 года.

Все средне- и долгосрочные концепции, стратегии и программы развития отраслей и территорий следует отныне согласовывать с новым министерством. Оно должно анализировать принимаемые социально-экономические документы с точки зрения влияния на уровень бедности.

Министерство поможет координировать мероприятия в сферах поддержки конкуренции и демонополизации, упорядочения земельных отношений, принятия технических регламентов, ведения геологических работ, управления госактивами и совершенствования механизма государственно-частного партнерства. Наряду с Минюстом оно будет отвечать за осуществление административной реформы.

В составе министерства будет действовать несколько уже существовавших и новых учреждений:

– Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства реорганизуется в Агентство по развитию предпринимательства с филиалами во всех регионах, городах и районах.

– Высшая школа бизнеса и предпринимательства создается на базе Республиканской высшей школы бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления и Республиканского центра обучения основам предпринимательской деятельности при Торгово-промышленной палате.

– Обновляется структура Института прогнозирования и макроэкономических исследований и Центра исследования отраслевых рынков и эффективности труда на производстве. Редакция журнала "Иқтисодиёт: таҳлиллар ва прогнозлар" при институте ликвидируется, а выпускать издание продолжит само учреждение.

– Агентство урбанизации ликвидируется с передачей его функций самому министерству.