Пенсии будут доставлять на дом

В связи с угрозой распространения коронавируса в Узбекистане Народный банк будет доставлять пенсии на дом, сообщает gazeta.uz со ссылкой на слова начальника Управления денежного обращения и кассовых операций банка Олтибоя Шарипова.

Изначально планировалось ограничить число приглашаемых в махаллинский комитет пенсионеров и получателей пособий. Однако после видеоселекторного совещания под председательством президента 26 марта было принято решение доставлять пенсии на дом.

Народный банк увеличивает число кассиров с 3400 до 3732 и автомобилей — с 600 до 890. Сотрудники выездных касс обеспечены антисептическими гелями, перчатками и специальной защитной одеждой.

Народный банк будет получать стерилизованные деньги у Центрального банка. Пенсию будут выдавать в стерильных пакетах.

Как сообщили во Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, всего в Узбекистане 3,4 миллиона получателей пенсий, которым ежемесячно выплачивается порядка 2,6 трлн сумов. Из этой суммы 82% — это наличные деньги, остальная часть выплачивается на карты.

В связи с этим банк будет увеличивать число держателей «пенсионных» пластиковых карт, которые открываются бесплатно. По ним предусмотрены ежемесячные проценты к остатку пенсии (8% годовых) и услуга овердрафта (кредит до 3 минимальных зарплат в месяц, срок кредита — 12 месяцев, ежемесячная процентная ставка — 1,33%).

При возникновении вопросов Народный банк просит обращаться по телефону 1106 (работает с 9:00 до 18:00).

В Пенсионном фонде рекомендовали пенсионерам, входящим в группу риска заражения коронавирусом, не выходить из дома, а пользоваться дистанционными услугами. Сам фонд перешел на дистанционный режим работы. Телефон для консультаций по вопросам пенсий: 1140. Сайт фонда: pfru.uz.