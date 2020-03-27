В Намангане объявлены 9-дневные выходные

Решением хокима Наманганской области Хайрулло Бозорова в городе Намангане с 28 марта по 5 апреля объявлены выходные для всех организаций и учреждений. Об этом сообщает

В обращении к жителям руководитель области подчеркнул, что это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В течение девяти дней жителям города предписано находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ограничение не распространяется на сотрудников государственных органов, правоохранительных структур, налоговых органов и банков.

С 26 марта запрещены въезд и выезд всех видов транспорта в Наманган, прекращена деятельность рынков, кроме двух, а также всех объектов торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Как сообщил Хайрулло Бозоров, в Наманганской области в настоящее время подтверждено шесть случаев инфицирования коронавирусом, одна женщина скончалась.

Пять случаев зафиксированы в одной семье. Несмотря на запрет властей Узбекистана на паломничество в Саудовскую Аравию, одна женщина совершила обряд умры через Турцию, вернувшись домой 12 марта. От нее инфекция передалась четверым членам семьи — ее матери (она скончалась), сестре, дочери школьного возраста и внуку.

По подсчетам, в контакте с прибывшей было 230 родственников и соседей. Все близкие родственники и соседи взяты на карантин и находятся под наблюдением врачей.

Самое грустное в этой истории — в церемонии похорон из-за карантина не участвовал ни один родственник. «Это было большим потрясением для всех наманганцев и для меня лично», — признался Хайрулло Бозоров.







Он выразил сожаление, что жители до сих пор не осознают серьезность сложившейся ситуации. Два человека с высшим образованием, рассказал он, несмотря на запрет на массовые собрания, съездили в Язъяванский район Ферганской области на встречу однокурсников. Среди участников было три человека из Андижана, у которых подтвержден коронавирус. Сегодня все участники встречи находятся на карантине. Вернувшись в Наманган, эти два человека встречались с 47 людьми.

Учитывая такие случаи, было принято решение полностью запретить жителям, особенно лицам старше 60 лет, покидать дома.

«Лучший способ защиты сегодня — это оставаться дома. Мы должны запретить себе выходить на улицу», — обратился к жителям области хоким.