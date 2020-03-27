» » » Число узбекистанцев, находящихся в карантине по коронавирусу, превысило 65 тысяч
﻿
  • 27 март 2020 17:09
  • 107

Число узбекистанцев, находящихся в карантине по коронавирусу, превысило 65 тысяч

Число узбекистанцев, находящихся в карантине по коронавирусу, превысило 65 тысяч

Число узбекистанцев, находящихся в карантине по коронавирусу, превысило 65 тысяч, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

 

"На сегодняшний день количество лиц, находящихся на карантине под медицинским наблюдением, составляет 65 511 человек. Из них 15355 – в больницах, а 50 176 – дома", – рассказал он в ходе брифинга в столице.

 

По его словам, в результате мер, принятых для репатриации наших соотечественников из-за рубежа, на сегодняшний день 7 682 граждан были эвакуированы из других стран 20 воздушными и 14 железнодорожными рейсами и размещены в 38 медицинских учреждениях.

 

"27 марта с 10:00 межрегиональное движение остановлено для всех видов транспорта. Исключение – грузовые машины. Для недопущения нарушений с помощью сотрудников правоохранительных органов, министерства обороны и национальной гвардии будут усилены 50 отделений дорожной полиции, 90 блокпостов и других заградительных объектов", – подчеркнул он.

 

Напомним, что, согласно последним данным, в Узбекистане зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Интересно, что больше всего заболевших в возрастной группе от 20 до 29 лет.


Похожие статьи:
﻿
90 узбекистанцев нарушили правила карантина

90 узбекистанцев нарушили правила карантина

Новости Узбекистана
﻿
В регионах создаются базы для карантина

В регионах создаются базы для карантина

Новости Узбекистана
﻿
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане 42

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане 42

Новости Узбекистана
﻿
На карантине находится 771 прибывший из Китая

На карантине находится 771 прибывший из Китая

Новости Узбекистана
﻿
Число доменов UZ превысило 25 тысяч

Число доменов UZ превысило 25 тысяч

Новости Узбекистана / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика