Число узбекистанцев, находящихся в карантине по коронавирусу, превысило 65 тысяч, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

"На сегодняшний день количество лиц, находящихся на карантине под медицинским наблюдением, составляет 65 511 человек. Из них 15355 – в больницах, а 50 176 – дома", – рассказал он в ходе брифинга в столице.

По его словам, в результате мер, принятых для репатриации наших соотечественников из-за рубежа, на сегодняшний день 7 682 граждан были эвакуированы из других стран 20 воздушными и 14 железнодорожными рейсами и размещены в 38 медицинских учреждениях.

"27 марта с 10:00 межрегиональное движение остановлено для всех видов транспорта. Исключение – грузовые машины. Для недопущения нарушений с помощью сотрудников правоохранительных органов, министерства обороны и национальной гвардии будут усилены 50 отделений дорожной полиции, 90 блокпостов и других заградительных объектов", – подчеркнул он.

Напомним, что, согласно последним данным, в Узбекистане зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Интересно, что больше всего заболевших в возрастной группе от 20 до 29 лет.