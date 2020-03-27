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  • 27 март 2020 17:07
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К понедельнику станет жарко

К понедельнику станет жаркоПосле того, как вчера вечером на юго-западную часть Узбекистана осуществился вынос влажных облачных массивов из Туркменистана, по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям минувшей ночью и сегодня утром местами прошли дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета.

 

Однако по остальной территории страны дождей не наблюдалось, и сегодня почти по всей республике по-прежнему сохранится сухая погода. Лишь в Самаркандской и Джизакской областях вновь местами пройдут дожди.

 

Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов, что незначительно превышает нормальные значения температуры, отмечают синоптики.

 

В ближайшие выходные и в самом начале следующей недели жителей Узбекистана ожидает сухая и преимущественно солнечная погода.

 

Температура воздуха постепенно будет повышаться и к понедельнику достигнет пределов +22…+25 градусов, по югу — до +27. Такие значения, как отмечает Узгидромет, на 6−9 градусов превышают климатическую норму этих дней.

 

ИСТОЧНИК


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