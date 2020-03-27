Информация о заразившихся коронавирусом COVID-19 в Узбекистане

Как ранее сообщалось, что в Узбекистане выявлены 83 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Министерство здравоохранения разъяснило, что 23 человека заразились за границей COVID-19. Остальные же 60 пациентов заразились после контакта с ними.

"До сегодняшнего дня коронавирусная инфекция выявлена у 23 граждан, которые побывали во Франции, Турции, ОАЭ, России, Саудовской Аравии и Швейцарии, а 60 заразились COVID-19 потому, что были в контакте с ними" - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 83. Из них 35 мужчин и 48 женщин. Также 5 из них несовершеннолетние.

С точки зрения возраста, среди больных 0-9 лет 5 человек, 10-19 лет – 2, 20-29 лет – 24, 30-39 лет – 17, 40-49 лет – 16, 50-59 лет – 11, 60-69 лет – 7, 70-79 – 1 (эта пациентка сегодня умерла от инфаркта миокарда).

В данное время 3, 6 и 5 больных, заразившихся коронавирусной инфекцией, лечатся соответственно в Андижанской, Ферганской и Наманганской областных инфекционных больницах. Среди граждан, привезенных 22 марта нынешнего года чартерным рейсом Стамбул–Бухара и взятых на карантин, у троих (из столицы, Ташкентской и Андижанской областей) выявили COVID-19. В данное время они лечатся в инфекционной больнице Бухарской области. Остальные больные находятся в расположенной в столице клинике Научно исследовательского института вирусологии. Все пациенты получают лечение согласно стандартам.

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами проводит эпидемиологическое расследование и принимает все профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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