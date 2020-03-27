Сотовые операторы Узбекистана не будут оказывать услуги в долг

В Узбекистане операторы сотовой связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих официальных страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сотовой связи при нулевом балансе.

"Убедительно просим иметь в виду, что услуги мобильной связи не попадают под действие данного документа (Постановление правительства "О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции" - прим.ред.). Все платежи по оказываемым услугам необходимо осуществлять своевременно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что гражданам Узбекистана в течение двух месяцев не будут отключать доступ в Интернет даже в случае наличия у них задолженности за услуги телефонной связи и интернет-трафик.

По сообщению операторов, постановлением введён запрет на отключение услуг телефонной связи и услуг по доступу к сети Интернет по фиксированным линиям связи. Услуги в сетях подвижной радиотелефонной (сотовой) связи не подпадают под действие постановления.