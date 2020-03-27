Движение всех видов транспорта между областями приостановлено

С 10:00 27 марта между областями Узбекистана остановлено движение всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы, авиа- и железнодорожный транспорт, сообщает gazeta.uz.

Исключение действует только для грузовых перевозок. Передвижение незарегистрированных лиц в грузовых автомобилях также не допускается, уточняет Министерство транспорта.

При этом дается разрешение проезда автотранспорта (в том числе, транзитного) на территорию своих областей (по месту регистрации). Помимо этого, временно ограничивается транспортное сообщение внутри городов и районов областей.

«Просим граждан не выходить на улицу без особой надобности, а также не покидать зоны проживания. Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения распростронения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны», — говорится в сообщении МВД.