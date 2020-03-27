В Узбекистане запретили собираться больше трех и выходить без причины на улицу

Все, кто выходит на улицу обязаны носить защитные средства – маски. Нарушение этого правила наказывается в соответствии с законом штрафом (пятикратный размер базовой расчётной величины) в размере 1 115 000 сумов.

Кроме того, с учетом эпидемиологической обстановки в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра. В общественных местах ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи.

По отношению к субъектам предпринимательства, не соблюдающим требование по приостановке деятельности развлекательных заведений, а также ресторанов, кафе, чайхан (за исключением служб доставки еды) и других подобных объектов, начато применение соответствующих жёстких мер наказания.