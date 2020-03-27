» » » В Узбекистане запретили собираться больше трех и выходить без причины на улицу
﻿
  • 27 март 2020 16:33
  • 71

В Узбекистане запретили собираться больше трех и выходить без причины на улицу

В Узбекистане запретили собираться больше трех и выходить без причины на улицу

В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства. Данное ограничение не касается сотрудников государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности.

 

Все, кто выходит на улицу обязаны носить защитные средства – маски. Нарушение этого правила наказывается в соответствии с законом штрафом (пятикратный размер базовой расчётной величины) в размере 1 115 000 сумов.

 

Кроме того, с учетом эпидемиологической обстановки в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра. В общественных местах ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи.

 

По отношению к субъектам предпринимательства, не соблюдающим требование по приостановке деятельности развлекательных заведений, а также ресторанов, кафе, чайхан (за исключением служб доставки еды) и других подобных объектов, начато применение соответствующих жёстких мер наказания.


Похожие статьи:
﻿
Размер штрафа за отсутствие маски на лице увеличили до 1,1 млн сумов

Размер штрафа за отсутствие маски на лице увеличили до 1,1 млн сумов

Новости Узбекистана
﻿
Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Новости Узбекистана
﻿
Сенат одобрил ограничение кальянов и электронных сигарет

Сенат одобрил ограничение кальянов и электронных сигарет

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В общественных местах появятся таблички о недопустимости употребления алкогольной и табачной продукции

В общественных местах появятся таблички о недопустимости употребления алкогольной и табачной продукции

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане введены штрафы за курение в общественных местах

В Узбекистане введены штрафы за курение в общественных местах

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика