» » » Как будут выдавать пенсии в условиях коронавируса
﻿
  • 27 март 2020 10:27
  • 226

Как будут выдавать пенсии в условиях коронавируса

Как будут выдавать пенсии в условиях коронавируса

В рамках борьбы с распространением коронавируса Народный банк Узбекистана переходит на новый порядок выдачи пенсий в махаллинских комитетах. По словам начальника Управления денежного обращения и кассовых операций Народного банка Олтибоя Шарипова, пенсионеров будут приглашать отдельно по каждой улице и дому. Об этом пишет gazeta.uz.

 

«С апреля мы не будем, как раньше, собирать всех пенсионеров в махалле для выдачи пенсии выездными кассами. Это будет делаться отдельно по улицам и домам. Больше 10 человек не будут собираться. В этом вопросе нам поможет Министерство по поддержке семьи и махалли», — сказал он.

 

Олтибой Шарипов отметил, что сотрудники выездных касс обеспечены антисептическими гелями, перчатками и специальной защитной одеждой.

 

По его словам, банк также работает над увеличением числа держателей пластиковых карт среди пенсионеров, предлагая ряд удобств.

 

«Пенсионная» карта Народного банка открывается бесплатно. Предусмотрена выплата ежемесячных процентов к остатку пенсии по карте (8% годовых).

 

С картой также предоставляется услуга овердрафта — если денег на счету не хватает, банк выдает кредит в объеме 3 минимальных зарплат. Овердрафтом можно пользоваться каждый месяц до поступления пенсии. Срок кредита — 12 месяцев, ежемесячная процентная ставка — 1,33%.

 

Как сообщили во Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, всего в Узбекистане 3,4 миллиона получателей пенсий, которым ежемесячно выплачивается порядка 2,6 трлн сумов. Из этой суммы 82% — это наличные деньги, остальная часть выплачивается на карты.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане сегодня повышаются заработные платы, пенсии и стипендии

В Узбекистане сегодня повышаются заработные платы, пенсии и стипендии

Новости Узбекистана
﻿
Пенсионеры могут обналичивать деньги с пластиковых карт без комиссии. Также им стал доступен овердрафт

Пенсионеры могут обналичивать деньги с пластиковых карт без комиссии. Также им стал доступен овердрафт

Новости Узбекистана
﻿
У пенсионеров Узбекистана появится собственная ID-карта

У пенсионеров Узбекистана появится собственная ID-карта

Общество / Новости Узбекистана
﻿
С 1 января 2019 года все работающие пенсионеры возможно будут получать полную пенсию

С 1 января 2019 года все работающие пенсионеры возможно будут получать полную пенсию

Общество / Новости Узбекистана
﻿
С 1 июля пенсия выдается выездными кассами Народного банка

С 1 июля пенсия выдается выездными кассами Народного банка

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика