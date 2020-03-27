В Узбекистане появится Министерство экономического развития и сокращения бедности, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое в четверг провел Шавкат Мирзиёев.

Новое министерство будет создано на базе Министерства экономики и промышленности.

Ранее глава государства отмечал, что 12-15 процентов или 4-5 миллионов населения страны находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10-13 тысяч сумов.

"К примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70 процентов доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?", – отмечал Шавкат Мирзиёев.

Для изменения сложившейся ситуации в структуре правительства был организован отдельный секретариат и должность заместителя премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Кроме того, в стране до 1 августа планируется разработать проект Программы сокращения бедности.