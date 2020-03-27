В Узбекистане пациент с коронавирусом скончался от инфаркта

Пациент с коронавирусом скончался от инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, 72-летний пациент находился под медицинским контролем в Намангане. Он поступил в больницу 26 марта. Пациент заболевал диабетом и имел другие хронические заболевания.

«У 72-летней погибшей женщины в Намангане в течение долгого времени, даже до вчерашнего дня не наблюдались клинические симптомы коронавируса. У нее был сахарный диабет, сердечная недостаточность. Вчера в лаборатории у нее был подтвержден коронавирус. Сегодня утром случился инфаркт миокарда», - заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

Инфицирование произошло от его дочери, вернувшейся из Турции 12 марта. Она находилась на карантине.