Президент рассказал, как Узбекистан будет бороться с коронавирусом

Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Ташкенте озвучил основные направления борьбы с распространением коронавируса, сообщает Podrobno.uz

Больницы для борьбы с коронавирусом

В целях квалифицированной медицинской помощи гражданам, помещенным в карантин, в Уртачирчикском районе Ташкентской области завершается строительство карантинной зоны на 10 тысяч мест.

В области также возводятся две инфекционные больницы на 5000 мест. В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию первый блок на тысячу мест.

Кроме того, в Сурхандарьинской, Наманганской и Навоийской областях начато оснащение модульных клиник на тысячу мест каждая, а также карантинных пунктов.

Тест-системы и аппараты искусственной вентиляции

Министерствам здравоохранения и финансов поручено закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, организации мобильных лабораторий в населенных пунктах с высоким риском распространения вируса.

Даны поручения по оказанию практической помощи врачам, привлечению иностранных специалистов для повышения квалификации, доведению суточного объема производства медицинских масок до 5 миллионов штук.

Дано указание освободить от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость ввозимые в страну лекарственные средства, субстанции, медицинскую технику и иные необходимые товары.

Сидим дома

Государственным органам и негосударственным организациям указано на необходимость отправления не менее 50 процентов работников в оплачиваемый отпуск, перевода оставшихся на удаленную работу.

Лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома, всех работников этой категории следует отправить в отпуск, отмечалось на совещании.

Отмечена важность формирования добровольческих дружин из студентов медицинских и военных вузов, организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пожилых, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.

Помощь предпринимателям

В срок до 1 октября не будет применяться повышенная ставка налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым объектам предпринимателей. До 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, не будут объявляться банкротами.

В период карантина с субъектов предпринимательства не будет взиматься плата за аренду свыше 3,6 тысячи объектов государственного имущества. Вместе с тем на 6 месяцев продлевается срок исполнения инвестиционных обязательств по всем проектам.

Кроме того, запрещается приостановление банковского счета предпринимателей в период карантина. Временно отменяется лицензирование услуг по доставке и перевозке товаров.

О безответственности

Женщина, проживающая в махалле "Беруни" Язъяванского района Ферганской области, вернувшись с умры, грубо нарушив требования к домашнему карантину, на следующий день провела помпезное мероприятие, пригласив 120 человек. Результат – инфекция помимо у нее самой выявлена у 4 членов ее семьи. Сколько еще заразилось – пока неизвестно.

Поэтому я подписал принятый парламентом закон об усилении ответственности за нарушение правил карантина. В соответствии с ним лица, поставившие под угрозу здоровье и жизнь окружающих в условиях карантина, отныне могут быть лишены свободы сроком до 10 лет.

Какой бы развитой ни была медицина, сколько бы средств государство не выделяло, но если люди не будут следовать рекомендациям врачей, соблюдать правила карантина, все наши меры, труд сотен тысяч самоотверженных граждан, борющихся с пандемией, будут напрасны.

Врачи, борющиеся с коронавирусом, получат денежные поощрения

В период действия карантина врачам, эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в размере 25 миллионов сумов, медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов, санитарным работникам – 10 миллионов сумов, иным работникам – 5 миллионов сумов.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при работе с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

О вывозе узбекистанцев из-за границы

Вместе с тем проводится системная работа по возвращению наших граждан из-за рубежа. Первоначально мы осуществили эвакуацию из Китая, продолжаются усилия по другим странам.

Во всех наших дипломатических представительствах за рубежом организованы штабы. За последние 10 дней осуществлены 20 чартерных рейсов. Около 4 тысяч наших граждан возвращены из России, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Таиланда, Индонезии и Германии, из соседних стран вернулись более 80 тысяч соотечественников, и они помещены в карантин в профилакториях, санаториях, других медицинских учреждениях.

Кроме того, дипломатические миссии работают над привлечением экспресс-тестов, медицинского оборудования и гуманитарных грузов из России, Китая, Сингапура, передовых и опытных специалистов из ведущих стран.

Хокимы и махалли должны очнуться

Руководители некоторых регионов еще ни разу не выступили с обращением к гражданам и не принимают меры по разъяснению сложившейся ситуации среди населения. Не организуется на должном уровне соответствующая работа на местных телеканалах, в газетах и журналах.

Строго предупреждаю глав областей, районов и городов, 4 секторов об их персональной ответственности за эпидемиологическое благосостояние. Вы должны работать днем и ночью над недопущением распространения коронавирусной инфекции, разъяснением среди населения всех негативных последствий нарушения режима карантина.

У меня много нареканий к работе сходов граждан. Не ощущается роль активистов махалли на местах. Прямо перед глазами председателей махалли некоторые продолжают проводить пышные церемонии и мероприятия с участием множества людей.