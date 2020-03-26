» » » Среди зараженных коронавирусом — 11 работников Института вирусологии
﻿
  • 26 март 2020 22:10
  • 68

Среди зараженных коронавирусом — 11 работников Института вирусологии

Среди зараженных коронавирусом — 11 работников Института вирусологииИз 65 зараженных коронавирусом в Узбекистане 11 являются работниками клиники Научно-исследовательского института вирусологии, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Согласно подписанному 26 марта главой государства постановлению, все медицинские работники, инфицированные COVID-19 во время лечения пациентов, получат компенсацию по 100 млн сумов.

 

Сообщается, что из 65 пациентов с коронавирусом 59 получают лечение в НИИ вирусологии, 4 — в Наманганской области, 2 — в Ферганской области.


Похожие статьи:
﻿
Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек

Новости Узбекистана
﻿
Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек

Новости Узбекистана
﻿
Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33

Новости Узбекистана
﻿
Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 23 человек

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 23 человек

Новости Узбекистана
﻿
Число зараженных Сovid-19 в Узбекистане достигло 6

Число зараженных Сovid-19 в Узбекистане достигло 6

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика