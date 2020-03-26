Шавкат Мирзиёев установил дополнительные выплаты медработникам

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке сотрудников медицинских и санитарно-эпидемиологических служб, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

В соответствии с постановлением:

- тем, кто непосредственно общается с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией;

- медицинским, санитарно-эпидемиологическим службам и другому персоналу, работающему в учреждениях, где размещены инфицированные пациенты, а также в лабораториях по выявлению коронавирусной инфекции, были начислены специальные дополнительные выплаты в следующих размерах (без учёта налогов) за каждый 14-дневный период деятельности:

·лечащим и работающим в лабораториях врачам —25 млн сумов;

·среднему медицинскому персоналу, медсёстрам в лабораториях — 15 млн сумов;

·младшему медицинскому персоналу — 10 млн сумов;

·другим сотрудникам — 5 миллион сумов.

Специальные выплаты осуществляются в течение срока действия карантина, в том числе за март текущего года, в конце каждого 14-дневного периода деятельности работника.

Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией сотрудникам медицинской, санитарно-эпидемиологической и других служб, заражённым коронавирусной инфекцией при работе с пациентами, будет выплачено 100 миллионов сумов.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в случае возникновения тяжёлого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, работникам медицинских, санитарно-эпидемиологических и других служб или другим членам их семей будет осуществлена единовременная выплата в размере 250 млн сумов.

Эти выплаты производятся в дополнение к предусмотренным законодательством, коллективным и трудовым договорами и другими локальными документами выплатам в случае причинения вреда здоровью работника или его смерти.