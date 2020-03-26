Узбекистан на время карантина начнёт бесплатную трансляцию нескольких платных телеканалов

В Узбекистане с 26 марта начнётся трансляция в открытом режиме телеканалов "Индийское кино”, "Дом кино”, "Disney”, "Euronews” и "Discovery channel”, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время ведется серьёзная работа с целью создания дополнительных удобств для граждан, находящихся дома в период карантинного режима по причине коронавируса в Узбекистане.

По распоряжению Межведомственном координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передаче данных до момента стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом, данные телеканалы будут транслироваться в открытом режиме.

"Теперь наши граждане смогут бесплатно и беспрепятственно в период карантинного режима помимо местных телеканалов также смотреть и зарубежные", - отметили в министерстве. Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 65 случаев коронавируса.