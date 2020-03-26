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  • 26 март 2020 16:58
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Узбекистан на время карантина начнёт бесплатную трансляцию нескольких платных телеканалов

Узбекистан на время карантина начнёт бесплатную трансляцию нескольких платных телеканалов

В Узбекистане с 26 марта начнётся трансляция в открытом режиме телеканалов "Индийское кино”, "Дом кино”, "Disney”, "Euronews” и "Discovery channel”, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

 

Как сообщили в министерстве, в настоящее время ведется серьёзная работа с целью создания дополнительных удобств для граждан, находящихся дома в период карантинного режима по причине коронавируса в Узбекистане.

 

По распоряжению Межведомственном координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передаче данных до момента стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом, данные телеканалы будут транслироваться в открытом режиме.

 

"Теперь наши граждане смогут бесплатно и беспрепятственно в период карантинного режима помимо местных телеканалов также смотреть и зарубежные", - отметили в министерстве. Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 65 случаев коронавируса.


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