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  • 26 март 2020 16:53
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Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГ

Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГПрезидент Шавкат Мирзиёев 20 марта подписал указ о присоединении Узбекистана к соглашению государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в сфере работы с молодежью, сообщила Norma.uz.

 

Соглашение принято на заседании межправительственного совета СНГ в Москве 25 ноября 2005 года, а на аналогичном заседании в Минске 19 мая 2011 года в него внесли поправки.

 

Документ направлен на укрепление и развитие сотрудничества в работе с молодежью, поддержку инициатив государственных органов и молодежных организаций по интенсификации связей в пространстве содружества. Участники соглашения принимают на себя обязательства создать для этого благоприятные условия. Это может воплощаться в разработке и реализации межгосударственных программ и отдельных проектов, подготовке профессиональных кадров в сфере работы с молодежью, обмене информацией и совместных научных исследованиях, отмечает Norma.

 

Для координации взаимодействия в области молодежной политики действует Совет по делам молодежи участников СНГ. Его состав формируется из полномочных представителей стран-участниц (по два от каждой) — руководителей соответствующих госорганов и представителей общественных молодежных объединений. У каждого государства в совете один голос.

 

Заседания совета проводятся не реже двух раз в год. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.


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