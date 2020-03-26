Узбекистан вошел в Совет по делам молодежи СНГ

Президент Шавкат Мирзиёев 20 марта подписал указ о присоединении Узбекистана к соглашению государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в сфере работы с молодежью, сообщила Norma.uz.

Соглашение принято на заседании межправительственного совета СНГ в Москве 25 ноября 2005 года, а на аналогичном заседании в Минске 19 мая 2011 года в него внесли поправки.

Документ направлен на укрепление и развитие сотрудничества в работе с молодежью, поддержку инициатив государственных органов и молодежных организаций по интенсификации связей в пространстве содружества. Участники соглашения принимают на себя обязательства создать для этого благоприятные условия. Это может воплощаться в разработке и реализации межгосударственных программ и отдельных проектов, подготовке профессиональных кадров в сфере работы с молодежью, обмене информацией и совместных научных исследованиях, отмечает Norma.

Для координации взаимодействия в области молодежной политики действует Совет по делам молодежи участников СНГ. Его состав формируется из полномочных представителей стран-участниц (по два от каждой) — руководителей соответствующих госорганов и представителей общественных молодежных объединений. У каждого государства в совете один голос.

Заседания совета проводятся не реже двух раз в год. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.