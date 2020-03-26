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  • 26 март 2020 16:49
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Спортсмены в Узбекистане приостановили сборы после переноса Олимпиады

Спортсмены в Узбекистане приостановили сборы после переноса ОлимпиадыУчастники национальных команд Узбекистана приостановили учебные сборы по подготовке к участию и отбору на Олимпиаду-2020 в Токио после переноса соревнований из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе НОК страны.

 

"После принятия заключительного решения Международным олимпийским комитетом о проведении Олимпиады в 2021 году с 25 марта официально временно приостановлены все учебные сборы, проводимые для членов национальных сборных команд Узбекистана по олимпийским видам спорта", — говорится в публикации на сайте комитета.

 

До определения дат лицензионных соревнований по отбору на Игры спортсмены будут заниматься на основе индивидуального плана. Кроме того, запланированы занятия в режиме онлайн. Контролировать процесс будут представители созданного Министерством физической культуры и спорта и Национальным олимпийским комитетом оперативного штаба.

 

По данным НОК, лицензии на Игры в Токио завоевал 21 спортсмен из Узбекистана. Среди них - чемпионка Олимпиады 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, а также ранее выступавшие за Россию трехкратный призер игр велогонщица Ольга Забелинская, пятиборцы Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова.

 

Напомним, Международный олимпийский комитет сообщил о решении отложить Игры в Токио до лета 2021 года из-за коронавируса.

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