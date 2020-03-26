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  • 26 март 2020 16:48
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Размер штрафа за отсутствие маски на лице увеличили до 1,1 млн сумов

Размер штрафа за отсутствие маски на лице увеличили до 1,1 млн сумовПрезидентом Республики Узбекистан был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодексы об уголовной и административной ответственности Республики Узбекистан».Об этом пишет "Даракчи".

 

Как отметил на брифинге в АИМК заместитель министра внутренних дел Азизбек Икрамов, статья 54 Кодекса об административной ответственности теперь имеет следующие изменения:

 

- наложение штрафа в размере до 5-кратного размера базовой расчётной величины (1 млн 115 тысяч сумов) за отсутствие ношения маски в общественных местах в нарушение специальных требований компетентного органа в условиях возникновения и распространения карантинных и иных инфекционных заболеваний опасных для человека. Ранее штраф составлял 1 БРВ (223 тыс. сумов), при повторном нарушении штраф составлял 3 БРВ (669 тыс. сумов).

 

Нарушение обязательных правил, установленных для предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных инфекций, в том числе: несоблюдение внутреннего распорядка лечебного учреждения, невыполнение без уважительных причин требований о прохождении медицинского обследования и лечении, прибытии в места прохождения карантина и непокидании их, разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт, и местах посещения в период риска заражения заболеванием, а также других законных требований органов государственного санитарного надзора влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30 БРВ (до этого — от 3 до 5), а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ (до этого — от 10 до 15).


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