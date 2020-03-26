Размер штрафа за отсутствие маски на лице увеличили до 1,1 млн сумов

Президентом Республики Узбекистан был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодексы об уголовной и административной ответственности Республики Узбекистан».Об этом пишет "Даракчи".

Как отметил на брифинге в АИМК заместитель министра внутренних дел Азизбек Икрамов, статья 54 Кодекса об административной ответственности теперь имеет следующие изменения:

- наложение штрафа в размере до 5-кратного размера базовой расчётной величины (1 млн 115 тысяч сумов) за отсутствие ношения маски в общественных местах в нарушение специальных требований компетентного органа в условиях возникновения и распространения карантинных и иных инфекционных заболеваний опасных для человека. Ранее штраф составлял 1 БРВ (223 тыс. сумов), при повторном нарушении штраф составлял 3 БРВ (669 тыс. сумов).

Нарушение обязательных правил, установленных для предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных инфекций, в том числе: несоблюдение внутреннего распорядка лечебного учреждения, невыполнение без уважительных причин требований о прохождении медицинского обследования и лечении, прибытии в места прохождения карантина и непокидании их, разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт, и местах посещения в период риска заражения заболеванием, а также других законных требований органов государственного санитарного надзора влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30 БРВ (до этого — от 3 до 5), а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ (до этого — от 10 до 15).