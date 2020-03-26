Обвалится ли сум из-за коронавируса?

Центральный банк Узбекистана считает, что вероятность резкого обвала сума невысока, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на сообщение регулятора.

"Существенное обесценение обменных курсов национальных валют основных торговых партнёров, в частности российского рубля и казахского тенге в прошлые годы, через определенный период оказывало соответствующее влияние на динамику курса сума. Важной отличительной чертой в предыдущих условиях являлось то, что темпы роста в мировой экономике имели динамику роста или положительное значение, что в совокупности высокой инвестиционной и деловой активности в экономике поддерживало тенденции роста импорта и спроса на валюту", – отметили в ЦБ.

Наряду с данными обстоятельствами повышение кредитной активности и рост государственных расходов усиливали влияние девальвации национальных валют основных торговых партнеров на обменный курс сума.

В настоящее время на фоне пандемии коронавируса, сокращения мирового объёма производства и падения цен на нефть наблюдается ослабление валют основных торговых партнёров.

По данным ЦБ, характер возникшей в данное время ситуации в мировой экономике и передача её эффектов на национальную экономику, в том числе на валютный рынок может несколько отличаться от тех глобальных экономических условий, которые имели место ранее.

"Кроме того, применение сбалансированного подхода к кредитованию в рамках мер по обеспечению финансовой стабильности банков, а также переход к активному использованию рыночных инструментов денежно-кредитной политики с начала года в совокупности стали оказывать прямое и косвенное воздействие на ситуацию на валютном рынке", – сообщили в Центробанке.

Вместе с тем, в структуре предложения на внутреннем валютном рынке наряду с денежными переводами постепенно возросла доля иностранного капитала в виде привлекаемых частным и государственным секторами долгосрочных займов и инвестиций. В частности, объем продаж иностранной валюты банкам со стороны населения в течение последних четырех месяцев подряд превышал объемы денежных переводов.

В результате, добавили в банке, несмотря на обесценение рубля и тенге, введения ограничения для передвижение людских ресурсов и, вследствие этого появления временной динамики снижения денежных переводов, ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной и сбалансированной при текущей динамике курса и экономических условий, что может объясняться следующим:

Во-первых, ожидаемая глобальная рецессия наряду с мерами, принимаемыми против пандемии, приводят к снижению экономической активности. При этом ожидается сокращение спроса на импорт и, соответственно, на иностранную валюту;

Во-вторых, на фоне неизбежного замедления темпов экономического роста и мер по пересмотру графика и продлению сроков погашения кредитов отраслей, пострадавших от экономического эффекта коронавируса, ожидается, что спрос на кредитные ресурсы банков значительно снизится по сравнению с изначально прогнозируемым уровнем;

В-третьих, формирование антикризисного фонда, в основном за счет привлечения внешних ресурсов, послужат дополнительным источником валютного предложения;

В-четвертых, рост цен на золото, создает возможность увеличения объема постоянных валютных интервенций, осуществляемых на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов, на 30% по сравнению с прошлым годом.

"Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день поступления валютной выручки и продажа иностранной валюты хозяйствующими субъектами остаются на уровне предыдущих месяцев. Накопленный с апреля 2019 года уровень девальвации сума был близок к обесценению валют основных торговых партнеров", – подчеркнули в регуляторе.

В то же время, относительный рост объёмов покупки иностранной валюты физическими лицами объясняется ростом девальвационных ожиданий. При этом предполагается, что стабилизация курса российского рубля и казахского тенге в будущем, в свою очередь, окажет положительное влияние на снижение девальвационных ожиданий.

Наблюдаемые резкие скачки обменных курсов в странах-торговых партнёрах, считают в ЦБ, с большой вероятностью стабилизируются в результате принимаемых в данных государствах мер. По мере нормализации ситуации в мире, связанной с коронавирусом, условия на глобальных рынках постепенно будут стабилизироваться и не исключается возможность определенного укрепления вышеуказанных национальных валют.

"Формирование обменного курса сума в будущем связано со спросом на импорт, уровнем валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов. Результаты анализа, осуществленного до сегодняшнего дня, показывают, что в динамике обменного курса возможны незначительные корректировки и невысока вероятность резкой девальвации сума", – отметили в регуляторе.

Центральный банк тщательно следит за складывающейся ситуацией и соответствующим образом оценивает характер влияния распространения коронавируса на ситуацию на внутреннем валютном рынке с учетом экономических условий, и будет принимать необходимые меры для обеспечения макроэкономической стабильности.

Вместе с тем, добавили в банке, в целях предотвращения возникновения необоснованных спекулятивных ожиданий среди населения и хозяйствующих субъектов, на постоянной основе будет публиковаться информация о состоянии валютного рынка и влияющих на него факторах.