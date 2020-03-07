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  • 26 март 2020 9:15
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Государство поможет узбекистанцам оплатить часть ипотеки

Государство поможет узбекистанцам оплатить часть ипотекиЧасть первоначального взноса или процентов по ипотеке будет покрываться за счет Государственного бюджета, сообщает Минюст.

 

Это предусмотрено постановлением правительства "Об утверждении Положения о порядке выплаты субсидий гражданам на приобретение жилья".

 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением:

 

– часть первоначального взноса и (или) процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья будет покрываться за счет средств Государственного бюджета республики;

 

– заявления на получение субсидии будут подаваться гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, заявитель будет оцениваться по социальным критериям;

 

– в районах (городах) будет организована деятельность комиссий по отбору претендентов, которым выплачиваются субсидии на приобретение жилья;

 

– установлен порядок определения приобретаемого жилья, расчета субсидии по выделяемому ипотечному кредиту, оформления ипотечного кредита и выплаты субсидий.

 

Согласно постановлению:

 

– услуги, оказываемые через территориальные подразделения Агентства государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг в процессе отбора лиц, которым выплачивается субсидия для приобретения жилья, осуществляются без оплаты;

 

– сведения (документы), используемые соответствующими организациями при отборе лиц, которым выплачиваются субсидии на приобретение жилья, в порядке исключения выдаются без оплаты.


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