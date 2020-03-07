Государство поможет узбекистанцам оплатить часть ипотеки

Часть первоначального взноса или процентов по ипотеке будет покрываться за счет Государственного бюджета, сообщает Минюст.

Это предусмотрено постановлением правительства "Об утверждении Положения о порядке выплаты субсидий гражданам на приобретение жилья".

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением:

– часть первоначального взноса и (или) процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья будет покрываться за счет средств Государственного бюджета республики;

– заявления на получение субсидии будут подаваться гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, заявитель будет оцениваться по социальным критериям;

– в районах (городах) будет организована деятельность комиссий по отбору претендентов, которым выплачиваются субсидии на приобретение жилья;

– установлен порядок определения приобретаемого жилья, расчета субсидии по выделяемому ипотечному кредиту, оформления ипотечного кредита и выплаты субсидий.

Согласно постановлению:

– услуги, оказываемые через территориальные подразделения Агентства государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг в процессе отбора лиц, которым выплачивается субсидия для приобретения жилья, осуществляются без оплаты;

– сведения (документы), используемые соответствующими организациями при отборе лиц, которым выплачиваются субсидии на приобретение жилья, в порядке исключения выдаются без оплаты.