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  • 26 март 2020 9:14
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В Узбекистане увеличена ответственность за несоблюдение карантина

В Узбекистане увеличена ответственность за несоблюдение карантинаВ Узбекистане увеличена ответственность за несоблюдение карантина, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова заместителя генерального прокурора Эркина Юлдашева.

 

"Вчера Сенат одобрил закон, направленный на усиление штрафов за несоблюдение карантинных правил. Сумма административных штрафов за нарушение карантинных правил была увеличена до 6 690 000 сумов для граждан и 11 150 000 сумов – для должностных лиц. Уголовное наказание также увеличено до 10 лет лишения свободы", – рассказал он в ходе брифинга в Ташкенте.

 

По его словам, за распространение недостоверной информации о карантинных и других инфекционных заболеваниях, опасных для человека, а также за создание паники среди населения, установлена уголовная ответственность.

 

Напомним, что по состоянию на 25 марта уже 90 узбекистанцев нарушили правила карантина.


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