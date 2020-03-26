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  • 26 март 2020 8:54
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У жителя Намангана выявлен коронавирус. Хоким решил закрыть город для всех транспортных средств

У жителя Намангана выявлен коронавирус. Хоким решил закрыть город для всех транспортных средствВ Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 60.

 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, коронавирус выявлен у жителя Намангана, который вернулся из Турции. В настоящее время он помещен в Наманганскую областную инфекционную больницу, сообщает kun.uz.

 

Позже в пресс-службе городской администрации сообщили, что согласно решению хокима, с 00:01 часов 26 марта временно ограничат движение любого транспорта из районов в город Наманган, а также из Намангана в районы и другие регионы Узбекистана.

 

При этом запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в городе) при въезде в Наманган.

 

Запрет на въезд и выезд также не касается сотрудников всех государственных и негосударственных учреждений, которые работают в городе, но живут в районах.


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