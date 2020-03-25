Больницу для борьбы с коронавирусом намерены построить за 5 дней

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ташкенте намечено построить три новые больницы. Телеканал «Узбекистан 24» сообщил, что медицинские учреждения также построят в Ташкентской и других областях Узбекистана. Первую из них планируют сдать в эксплуатацию за пять дней.

В передаче приводится в пример госпиталь на 1500 мест в китайском Ухане, который был построен за 10 дней, а также быстровозводимая инфекционная больница более чем на 500 коек в Новой Москве.

«Узбекистан 24» продемонстрировал кадры пустынной местности в Ташкентской области, где работают строительная техника и рабочие. По данным, две больницы планируется построить в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах.

«Строительство самих корпусов и проведение необходимых коммуникаций, создание инфраструктуры — все это ведется параллельно. Прокладываются газ, вода и электричество… Уже в ближайшее время здесь будет размещена следующая группа наших соотечественников, прибывших в нашу страну из-за рубежа на чартерных рейсах», — говорится в передаче.

Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов заявил о готовности четырех площадок.

«Первые контейнеры, рассчитанные на 500 человек, прибудут сегодня вечером. По мере прибывания мы готовим новые площадки», — заявил он.

Первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов заявил, что для каждого пациента будет предусмотрен отдельный «домик».

«Каждый лот предназначен для двух самолетов. Между рядами будут проходы. Они предназначены для передвижения медперсонала. Каждому больному — по отдельному домику со всеми условиями, т. е. кондиционер, телевизор, коммуникации. Отдельный комплекс для медперсонала. Здесь будем принимать, а здесь жилые помещения. Главное, что нужно знать, — больных в этом комплексе держать не будем. Неподалеку строится отдельная больница. Все проверки будут проходить в санитарной зоне. Если у кого-то выявится болезнь, то его направят в больницу. Расстояние — больше 150 м», — сказал он.

Карантинная зона одновременно может принять 10 тысяч человек. Китай построил такую больницу за 10 дней, Узбекистан сдаст объект за 5 дней, говорится в передаче.

На улице Арнасай в Чиланзарском районе Ташкента к открытию готовится еще одна больница. Как отмечает источник, всего в столице планируется переоборудовать три клиники под госпитали для борьбы с COVID-19.

В Зангиатинском районе также откроется больница. Ее проект разработали за три дня. Она включит в себя два блока вместимостью по 5000 человек, а также жилье для медработников, реанимационные отделения и специальные помещения для прохождения карантина.

Министр строительства Батыр Закиров сообщил, что по поручению президента подобные больницы в короткие сроки планируется построить в нескольких областях.

«Пошагово возводятся две клиники. Они будут способны вместить по 1000 человек. Функционал продуман. Проекты учитывают все необходимое для противостояния угрозе коронавируса, но в дальнейшем они могут служить в борьбе с любой эпидемиологической угрозой», — заявил он.

В Узбекистане на данный момент на карантин помещены свыше 28 тысяч человек. Количество выявленных случаев коронавируса на момент публикации составляет 59.

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