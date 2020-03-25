На сегодняшний день уже 90 узбекистанцев нарушили правила карантина, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

"90 граждан нарушили правила карантина. 3 случая являются уголовно наказуемыми (в Самарканде – 2, в Каракалпакстане – 1), 87 – административными правонарушениями (12 – в Ташкенте; 16 – в Ташкентской области; 15 – в Бухарской; 9 – в Кашкадарьинской 14 – в Джизакской). Также случаи правонарушения имеются в Самарканде, Навои, Фергане, Намангане, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях", – рассказал он в ходе брифинга.

Национальное законодательство предусматривает ряд меры ответственности и наказания для тех, кто нарушает правила карантина.

Согласно статье 53 Кодекса об административной ответственности, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм, граждане могут быть оштрафованы от одного до трёх, а должностные лица – от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин.

Согласно статье 54 Кодекса об административных ответственности, за нарушение обязательных правил, установленных для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, граждане могут быть оштрафованы в размере трёх до пяти, а должностные лица – от десяти до пятнадцати базовых расчётных величин.

Кроме того, статья 257-1 Уголовного кодекса предусматривает, что нарушения санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемией наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчётных величин или лишением некоторых прав на срок до пяти лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от одного до трёх лет, или лишением свободы на срок до трёх лет.

Во второй части этой статьи предусматривается, что если деяние приводит к смерти человека, оно наказывается исправительными работами от двух до трёх лет или ограничением свободы от трёх до пяти лет либо лишением свободы от трёх до пяти лет.

Третья часть статьи предусматривает, что, если деяние приводит к человеческим жертвам более одной, оно наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.