» » » «Узбекнефтегаз» снижает цену бензина
﻿
  • 25 март 2020 17:47
  • 60

«Узбекнефтегаз» снижает цену бензина

«Узбекнефтегаз» снижает цену бензинаКомпания «Узбекнефтегаз» сообщила о снижении с 26 марта цены на импортный бензин Аи-92 с 6200 до 6000 сумов. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Планируется постепенно снизить цены на другие марки бензина и дизельного топлива. При этом «Узбекнефтегаз» уже снижал с начала марта цену на импортное дизельное топливо до 7300 сумов (было 7500 сумов).

 

«Стоимость дизельного топлива, реализуемые через сеть автозаправочных станций „UNG Petro", на 9% [ниже], чем стоимость дизельного топлива, реализуемого населению иностранными компаниями, а стоимость бензина марки Аи-92 — [ниже] на 16,6%», — отметила пресс-служба компании.


Похожие статьи:
﻿
Цены на энергоресурсы предлагается повысить с 16 ноября

Цены на энергоресурсы предлагается повысить с 16 ноября

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
В Узбекистане резко и сильно выросли цены на бензин

В Узбекистане резко и сильно выросли цены на бензин

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
С 1 января в Узбекистане увеличился налог на потребление бензина

С 1 января в Узбекистане увеличился налог на потребление бензина

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане установлены единые цены на бензин по всей республике

В Узбекистане установлены единые цены на бензин по всей республике

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
В Узбекистане подорожали бензин, дизельное топливо и газ

В Узбекистане подорожали бензин, дизельное топливо и газ

Экономика / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика