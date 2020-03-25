«Узбекнефтегаз» снижает цену бензина

Компания «Узбекнефтегаз» сообщила о снижении с 26 марта цены на импортный бензин Аи-92 с 6200 до 6000 сумов. Об этом пишет gazeta.uz.

Планируется постепенно снизить цены на другие марки бензина и дизельного топлива. При этом «Узбекнефтегаз» уже снижал с начала марта цену на импортное дизельное топливо до 7300 сумов (было 7500 сумов).

«Стоимость дизельного топлива, реализуемые через сеть автозаправочных станций „UNG Petro", на 9% [ниже], чем стоимость дизельного топлива, реализуемого населению иностранными компаниями, а стоимость бензина марки Аи-92 — [ниже] на 16,6%», — отметила пресс-служба компании.